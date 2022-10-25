Минтранс предложил устанавливать неоригинальные запчасти на импортные самолеты

15:14, 25 октября 2022, ПАИ

Минтранс РФ предлагает разрешить установку неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты российских авиакомпаний. Об этом говорится в проекте постановления правительства и пояснительной записке к нему.

В пояснительной записке уточняется, что в условиях международных санкций эксплуатанты воздушных судов и организации техобслуживания испытывают значительные трудности в поставках оригинальных комплектующих изделий, произведенных изготовителями, одобренными авиавластями стран - разработчиков авиатехники. А запуск собственного производства части иностранных комплектующих в РФ и проведение сертификационных процедур займет значительное время, превышающее время эксплуатации многих комплектующих изделий.

«Данный временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок ‎в РФ. В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии ‎с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобренных ‎к установке на воздушые суда на основании соответствующей документации», — говорится в сообщении, передает агентство «Прайм».

«Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности. Данная мера позволит российским эксплуатантам ВС и организациям по техническому обслуживанию ВС и их компонентов значительно расширить номенклатуру используемых компонентов наряду с оригинальными компонентами для обеспечения поддержания летной годности парка ВС в РФ», — указывается там же.