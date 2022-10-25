В Невеле безработный через окно украл телевизор

15:35, 25 октября 2022, ПАИ

Подозреваемого в хищении имущества с проникновением в чужой дом задержали полицейские в городе Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, вечером 19 октября из частного дома был украден телевизор. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяева спали. Он сумел открыть окно снаружи, проникнуть в помещение и унести телевизор, который стоял у окна. Позднее вор его продал.

Владельцы заявили о произошедшем в полицию. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный местный житель 1994 года рождения.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские обнаружили и изъяли похищенный телевизор Ведется следствие. «В «активе» у этого невельчанина есть и другие противоправные деяния подобного рода», — добавили в ведомстве.