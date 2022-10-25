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Андрей Маковский: Все псковичи и туристы должны посетить Музей оккупации

Наша история пронизана не только важными победами, героизмом людей, но и тяжелыми испытаниями, и одним из них была жизнь под фашистским гнетом, сказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. Так он прокомментировал открытие Музея оккупации Псковской области.

Политик рассказал, что самое страшное заблуждение – это думать, что Великая Отечественная война прошла зря. «Фашисты не хотели и не хотят сейчас, чтобы мы жили спокойно. Тогда эстонские, латышские полицаи, офицеры СС, а сейчас - укронацисты хотят истребления всего русского», - считает он.

По словам депутата, Музей оккупации Псковской области - сильное место. «Есть стенды с жертвами военных преступлений, есть макет камеры, есть стенд палачей. Страшно, что Эстония сейчас движется в сторону этих палачей, поддерживая фашизм в угоду своим британским покровителям, - сказал Андрей Маковский. - Я считаю, что все псковичи, гости, туристы должны хоть раз посетить музей. Объяснить детям, почему мы должны оберегать свою Родину от фашизма. Не место на нашей земле этим полицаям».

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