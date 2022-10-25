Псковский врач оценила эффективность вакцин от гриппа

15:41, 25 октября 2022, ПАИ

Про эффективность вакцин от гриппа и отношение людей к ним рассказала в медиацентре ПАИ главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех.

По ее словам, эффективность вакцин от гриппа составляет 95%. «Еще лет пять назад у нас много было активных антиваксеров, сейчас люди относятся к вакцинации по-другому: адекватные родители понимают, чем раньше привьешь ребенка, тем лучше (пока нет подъема заболеваемости, пока нет скученных коллективов, то есть в конце августа)», — сказала Эльвира Мелех.

На данный момент в Пскове от гриппа привито 15 тысяч детей, в основном школьного возраста. «Всего в планах привить 26 тысяч детей», - добавила врач.