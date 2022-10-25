Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ, рассказали псковичам

16:09, 25 октября 2022, ПАИ

Об уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области рассказала главный санитарный врач региона Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, за прошлую неделю было выявлено чуть более 4 тысяч случаев ОРВИ, что на 13% ниже эпидпорога. Случаев заболевания гриппом пока не зафиксировано.

Роста заболеваемости медики ожидают в конце декабря и после зимних каникул. «Поэтому важно вакцинироваться именно сейчас, чтобы успеть выработать имунный ответ. В среднем он появляется через 21 день после вакцинирования», - пояснила Елена Припутенко.

Перед медиками стоит задача привить не менее 60% населения региона, при этом в группах риска охват должен составлять не менее 75%. Для этого в регионе есть трех- и четырехвалентные вакцины. Трехвалентной вакциной под названием «Совигрипп» прививают взрослых, четырехвалентной «Ультрикс квадри» - детей. Прививку детям от гриппа можно делать с 6 месяцев, она абсолютно безвредная, заверила специалист.