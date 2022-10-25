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Культура

Более 300 работ увидят псковичи на выставке «Рисуют дети»

Более 300 работ в различных жанрах смогут увидеть псковичи на выставке «Рисуют дети», приуроченной к 55-летию Детской художественной школы в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

«Живопись, графика, станковая композиция, глиняная игрушка, декоративно-прикладное творчество, компьютерная графика… В экспозиции собраны произведения талантливых детей, от юных воспитанников до выпускников школы за последние пять лет», — отметил сити-менеджер.

Он также поздравил школу с юбилеем и Международным днем художника, который отмечают сегодня. «Желаю педагогам и их воспитанникам продолжать развивать свое мастерство, находить вдохновение в окружающем мире, открывать для себя новые горизонты и доносить до людей прекрасное!» – подытожил глава администрации Пскова. 

Увидеть работы можно до 20 ноября в часы работы выставочного зала на Ленина, 1.

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