Врач перечислила псковичам противопоказания для вакцинации от гриппа
Какие существуют противопоказания к проведению вакцинации от гриппа и ОРВИ, рассказала главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
К абсолютным противопоказаниям для вакцинации эксперт отнесла аллергию на вакцину, в том числе в виде судорог, и прочие неблагоприятные симптомы, также вакцину нельзя ставить при аллергии на куриный белок.
К временным противопоказаниям отнесена болезнь, продолжила она. Прививаться после неё нельзя в течение двух недель. Эльвира Мелех уточнила, что это не относится к детям, больным астмой и страдающим неврологическими заболеваниями. По словам эксперта, таким детям нужно прививаться в обязательном порядке, чтобы избежать осложнений.
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