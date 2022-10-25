Врач перечислила псковичам противопоказания для вакцинации от гриппа

17:19, 25 октября 2022, ПАИ

Какие существуют противопоказания к проведению вакцинации от гриппа и ОРВИ, рассказала главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

К абсолютным противопоказаниям для вакцинации эксперт отнесла аллергию на вакцину, в том числе в виде судорог, и прочие неблагоприятные симптомы, также вакцину нельзя ставить при аллергии на куриный белок.

К временным противопоказаниям отнесена болезнь, продолжила она. Прививаться после неё нельзя в течение двух недель. Эльвира Мелех уточнила, что это не относится к детям, больным астмой и страдающим неврологическими заболеваниями. По словам эксперта, таким детям нужно прививаться в обязательном порядке, чтобы избежать осложнений.