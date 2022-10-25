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Экономика

Директор «Нор-Маали» рассказал о перспективах развития компании

Директор по производству ООО «Нор-Маали», первой компании, построившей завод в ОЭЗ «Моглино», Владимир Пасичнюк на радиостанции «7 НЕБО» рассказал о перспективах развития компании.

Он отметил, что первоначально из-за близости к Финляндии рассматривались площадки в Санкт-Петербурге. «Благодаря руководству Псковской области были предложены хорошие условия и гарантии. Руководство поверило и начало процесс проектирования и впоследствии строительства», — пояснил он.

Владимир Пасичнюк отметил, что компания выпускает лакокрасочную продукцию, которая используется для агрессивных сред и сложных промышленных объектов. По его словам, основные потребители - это компании, которые занимаются производством металлоконструкций, связанных со строительством заводов, мостов и других инженерных сооружений. 

Он также обратил внимание, что этот рынок «довольно узкий и конкуренция на нем велика». «Соответственно, чтобы попасть на этот рынок, компания прошла очень длительный путь. За счет качества продукции мы смогли конкурировать с такими крупными компаниями, как Jotun, Henkel и PPG», — сказал Владимир Пасичнюк.

Говоря о сложившейся на рынке ситуации, он заявил, что качество продукции от этого не изменится. При этом директор компании заметил, что ограничения коснулись логистики. «Был период адаптации, с весны до середины лета. Своих запасов у нас хватало, и мы довольно успешно вышли из этого положения», — заявил он. 

Владимир Пасичнюк добавил, что сейчас в компании идёт планомерное развитие штата. На весну уже запланирована поставка нового оборудования, также идёт большое количество переговоров с компаниями, которые еще не вышли на стадию реализации. 

Напомним, в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» 25 октября проходит марафон, посвященный 10-летию особой экономической зоны «Моглино». Каждый час вместе с руководством особой экономической зоны, инвесторами, руководителями работающих в ОЭЗ компаний, независимыми экспертами ведущие обсуждают перспективы ОЭЗ «Моглино» и вызовы, которые ставит перед ней время.

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