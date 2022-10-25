Семья, работа, понимание: псковские випы рассказали о своем счастье

18:04, 25 октября 2022, ПАИ

На прошлой неделе в мире (надеемся) отмечали День женского счастья, спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, что, по их мнению, является настоящим счастьем для них или их жён.

Врио председателя комитета по труду и занятости Алёна Трунова:

Счастье – многоаспектное понятие. Естественно, хочется, чтобы и в семье было все хорошо, и в личностном развитии не стоять на месте, и на работе чтобы все было в порядке. Но на самом деле я понимаю, что счастье – это навык и ты приучаешь себя быть счастливым, обращая внимание на что-то хорошее каждый день. Это может быть мелочь в виде вкусного кофе, или же приятная беседа, или, как, например, у меня с утра было видеосовещание, там коллега из Москвы много шутила, а я подумала: как я кайфую от того, что сижу, казалось бы, на скучном совещании, но мне это очень интересно. Поэтому для меня все это составные такого глобального на самом деле вопроса про счастье, и мне неважно, женское оно или мужское, потому что здесь и семья, и ты, и работа, и всё остальное.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко:

Отвечаю очень коротко: счастье для женщины – это когда её понимают. И всё.

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв:

Один мудрец сказал: ищущих в мире очень много, но нашедших найти трудно. Я понимаю, что женское счастье – когда женщина замужем, когда есть семья, когда есть дети, когда муж любит свою жену, любит своих детей, когда в семье хорошая атмосфера. Ну и конечно, счастье, если женщине говорят «спокойной ночи, дорогая», а утром – «доброе утро, милая».

Заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Фёдорова:

Сразу вспоминается замечательный советский фильм, в котором говорится: «Счастье – это когда тебя понимают». Я думаю, что счастье не может быть женским или мужским, счастье или есть, или его нет, поэтому счастье – это когда тебя понимают. Счастье – это когда у тебя есть сподвижники, друзья, близкие люди, когда ты находишься в созидательной среде, можешь сделать что-то хорошее для общества.

Заместитель главврача по педиатрической помощи Псковского перинатального центра ПЦ Ольга Сачкова:

Когда девочка становится девушкой, ее женское счастье - найти свою половинку. Потом у нее появляется малыш, один, два, три. Женское счастье - в детях в каком-то периоде. Потом дети вырастают, уходят от мамы, становятся сами мамами – это тоже счастье. В каждом периоде женское счастье своё. Сначала это твоя половинка, потом твои дети, потом внуки.

Консультант по грудному вскармливанию, член Международной ассоциации консультантов по грудному вскармливанию, перинатальный педагог Ольга Бородулина:

Счастье – это хорошая, любящая, поддерживающая семья. Счастье, когда есть надежный тыл, когда есть муж, когда здоровы, живы родители, когда дети здоровы. Когда есть любимая работа, когда ты не ходишь на работу, как лошадь, потому что надо семью кормить, а когда тебе работа приносит удовольствие. И когда ты можешь просто улыбаться от того, что у тебя в жизни все хорошо, у тебя все есть. Вот, мне кажется, что женское счастье в этом.

Врач-неонатолог Псковского перинатального центра Татьяна Лещенко:

Моё женское счастье заключено в самореализации как жены, как мамы, как специалиста, как друга, то есть во всех ипостасях. Для меня это важно – быть реализованной во всех этих моментах. И ещё, конечно, правда про поддерживающую семью, про близких, которые поддерживают. Я себя считаю счастливой женщиной, счастливым человеком. К примеру, я сегодня пришла с суток домой, захожу, а квартира убрана, я просто от счастья плачу. Нет ведь чисто мужской или женской работы. Это ли не счастье, когда можно друг друга поддерживать, даже в таких мелочах.

Заместитель начальника отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова:

Для меня женское счастье – это семья, крепкое, надёжное плечо, дети, родители, наши бабушки, дедушки. Я считаю, что для женщины это первоочередное. Несмотря на то что я очень много работаю, практически всю мою жизнь занимает работа, но все-таки семья – это самое главное. Счастье – это когда ты любишь, когда тебя любят, когда дети твои радуются, когда ждут тебя. Счастье собираться за круглым столом и разговаривать, как прошел день, проводить вместе выходные и отвлекаться от рабочей жизни, а именно дома, в семье.

Директор АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алёна Иванова:

Мое лично женское счастье – когда все мои близкие, родственники, родители, сестра, мой любимый муж здоровы, спокойны и счастливы. Вот когда ты видишь близких людей счастливыми, это и есть счастье.

Руководитель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев:

Счастье – это процесс, во время которого ты ищешь в жизни позитивные моменты… Второй фактор счастья – быть полезным, быть источником чьего-то хорошего настроения. А если говорить про женское счастье, то это любящий муж, дети, дом, совместные дела и отдых.

Я не устаю говорить, что основная проблема человечества – недообнимашки. Смешно, может быть, но, когда я прихожу домой и обнимаю свою супругу, я понимаю, что вот у нее это счастье: муж не в десять часов вечера пришел, а в семь хотя бы. Потому что семейность и быт все равно формулирует определенные алгоритмы поведения, у женщины в первую очередь, потому что она - хранительница очага. И когда она все это делает и это востребовано, это то, что всем нравится, она от этого получает кайф. Я это вижу. Отношения должны быть отдающими. Мы делаем друг другу какие-то приятности. И в этом смысле ткется ткань счастья. То есть не от каких-то высоких материй, а от простых маленьких поступков.