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Общество

С вопросом о газификации деревни Ясно обратился к Александру Котову порхович

С просьбой уточнить перспективы и сроки газификации обратился житель порховской деревни Ясно Михаил Кузьмиченко к спикеру областного Собрания Александру Котову. В действующую социальную программу населённый пункт не попал, а до райцентра, куда газ уже пришёл, - около 15 км. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального парламента

«В советские годы была программа газификации, кто-то даже закупил котлы, но потом вопрос затих. Сейчас народ попросил меня узнать, есть ли решение. Наша деревня Ясно пополняется семьями, приезжают с детьми. Люди живут, обрабатывают землю, поля засевают – деревня возрождается. Мы хотим знать, какими будут дальнейшие действия», — рассказал о сути обращения порхович.

Александр Котов подтвердил, что планы по газификации Порховского района не изменились. «Программа разбита на два этапа. На первом проводится догазификация жилых домов тех населённых пунктов, где уже есть газораспределительные сети. На втором – остальные. Для этого необходимо спроектировать межпоселковые газопроводы-отводы. Очередность газификации деревни Ясно на втором этапе нужно уточнить в администрации района. Это недалеко от Порхова, но, думаю, пока придётся подождать», — уточнил спикер.

Председатель областного Собрания напомнил, что процесс газификации контролирует и правительство Российской Федерации, и региональные власти. «Уверен, что, несмотря на ситуацию, всё, что запланировано, будет выполнено», — успокоил Михаила Кузьмиченко Александр Котов.

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