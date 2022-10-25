РЖД запустит дополнительные поезда из Пскова в Петрозаводск

17:35, 25 октября 2022, ПАИ

Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначил дополнительные поезда по маршруту Петрозаводск – Псков на период ноябрьских праздников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, поезд № 211/212 отправится из Петрозаводска 28 октября и 3 ноября в 22:40, а прибудет в Псков на следующие сутки в 11:28. Рейсы в обратном направлении состоятся 30 октября и 6 ноября в 16:53, прибытие в Петрозаводск – на следующие сутки в 6:50.

В пути следования предусмотрена остановка на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга.

Более подробную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».