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Происшествия

В Пскове продолжается розыск пропавшего глухонемого мужчины

Продолжается розыск 45-летнего псковича Романа Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, мужчина с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

Приметы: на вид 45 лет, рост – около 174–176 см, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Пропавший был одет в тёмную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утеплённые сапоги, короткие с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета.

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