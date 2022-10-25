В Пскове продолжается розыск пропавшего глухонемого мужчины

17:12, 25 октября 2022, ПАИ

Продолжается розыск 45-летнего псковича Романа Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, мужчина с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства.

Приметы: на вид 45 лет, рост – около 174–176 см, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Пропавший был одет в тёмную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утеплённые сапоги, короткие с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета.