Мастер-класс по лепке из пластилина для незрячих провели для псковичей

17:18, 25 октября 2022, ПАИ

24 октября в театральной галерее «Цех» в Пскове прошел мастер-класс по лепке из пластилина, участниками которого стали незрячие и слабовидящие люди.

Ведущая Екатерина Беликова предложила участникам, среди которых были и тотально незрячие, изобразить собственные эмоции от музыки и рассказать о них.

Своими результатами и ощущениями поделились участники встречи: «У меня получилась пальма и под ней человек. Он медитирует в позе лотоса. И змея наблюдает за ним. Это спокойствие, уравновешенность, самоизлечение»; «Дракон прилетел домой. Здесь его любимое дерево, камни, чаша. Чувство удовлетворения»; «Старушка в широкой юбке. Рядом старый коврик, в дырочках, и кошка на нем. Грусть чувствуется».

Прошедший мастер-класс – часть проекта «Особенный зритель», в рамках которого в Псковском театре драмы проводятся показы спектаклей с тифлокомментированием, а также недавно завершилась выставка «История скульптуры на ощупь».

Планируется провести еще один мастер-класс по лепке из пластилина для слабовидящих. В нем смогут принять участие как взрослые, так и дети. Для участия необходимо записаться у заместителя художественного руководителя Псковского театра драмы Марины Николаевой по телефону 8 (911) 395-77-63.

Проект «Особенный зритель» реализуется в рамках программы «Культура российской провинции» Российского фонда культуры.