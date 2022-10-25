Спасшая от огня трёх братьев псковичка представит регион на форуме в Совфеде

17:30, 25 октября 2022, ПАИ

13-летняя София Холодцова представит Псковскую область на всероссийском гражданско-патриотическом форуме «Дети-герои», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В Совете Федерации состоится церемония награждения и чествования детей и подростков, совершивших героические поступки.

16 мая в квартире семьи Холодцовых произошёл пожар. В это время дома была только София и три её младших брата. Один из мальчиков прибежал на кухню и сообщил, что в комнате загорелся телевизор. Оценив обстановку, старшая сестра отправила двоих братьев за пределы квартиры, а сама пошла искать самого младшего: ребенок от испуга забился в угол. Несмотря на едкий дым, София смогла найти брата, взяла на руки и выбежала на улицу.



