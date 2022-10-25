Мультфильм о Мусоргском озвучил дирижёр Губернаторского оркестра в Пскове

17:41, 25 октября 2022, ПАИ

Главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников озвучит мультфильм про композитора Модеста Мусоргского.

Проект по созданию серии мультфильмов, посвященных истории Псковской земли и нематериальному культурному наследию региона, запустили в этом году. Всего планируется выпуск 10 сюжетов, каждый из которых представляет собой историю об одном персонаже. В озвучании мультфильмов принимают участие известные деятели культуры области и заслуженные артисты России.

Свои голоса героям мультфильмов уже подарили хореограф, артист балета Гедиминас Таранда (мультфильм про псковского князя Довмонта) и актер театра и кино Гоша Куценко (эпизод про Княгиню Ольгу). Артист Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина Сергей Попков озвучил сюжет про Александра Пушкина. О Римском-Корсакове рассказала руководитель псковского вокально-эстрадного ансамбля «Талантика» Анна Роор. Регент семинарского хора диакон Александр Амерханов озвучил эпизод про историю Талабских островов и старца Николая Гурьянова.

Проект реализуется при поддержке комитета по культуре Псковской области.