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Михаил Ведерников посетил мобилизованных на военном полигоне в Пскове

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил военный полигон «Завеличье» и проконтролировал ход боевой подготовки мобилизованных по указу президента РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этот день на тренировочной площадке проходили занятия парашютно-десантного батальона по огневой подготовке. В его составе - призывники из Псковской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга. Боевое слаживание на территории Пскова группа проходит уже месяц.

В сопровождении врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Михаила Ткачева, заместителя губернатора Александра Серавина и начальника Управления специальных программ правительства Псковской области Андрея Вьюнова глава региона осмотрел рубежи.

Одни бойцы выполняли упражнения по стрельбе из стрелкового, а также легкого и крупнокалиберного вооружения, другие отрабатывали снайперские задания, для третьих была организована тренировка по тактической стрельбе. Кроме того, на полигоне проходила подготовка расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, в частности, практиковали механизмы поражения сил противника с помощью использования собственных доработок средств БПЛА.

Врио командира 76-й дивизии Михаил Ткачев доложил губернатору об особенностях подготовки мобилизованных. Он отметил высокую мотивацию военнослужащих и уже достаточно серьезный уровень подготовки и практических навыков.

Михаил Ведерников пообщался с группой мобилизованных из Псковской области. Губернатор выразил им искренние слова благодарности за то, что сразу откликнулись на призыв защищать Отечество. «Мы со своей стороны сделаем все, чтобы вы и ваши семьи ни в чем не нуждались», — заверил глава региона и проинформировал военнослужащих о комплексе мер поддержки призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

Так, семья каждого мобилизованного получит от области по 50 тысяч рублей. Средства уже выплачены порядка 700 гражданам. Сбои в получении выплат чаще всего связаны с отсутствием заявлений или ошибками в оформлении документов, но каждое такое заявление отрабатывается в ручном режиме, подчеркнул глава региона. Для оперативного решения любых вопросов семьи мобилизованных военнослужащих могут обращаться в специальный Центр поддержки, напомнил он.

Также в регионе принято решение по освобождению мобилизованных от уплаты транспортного налога на 2 года. Кроме того, семьи могут рассчитывать на первоочередное устройство детей в образовательные учреждения, а на время службы отца они освобождаются от платы за детский сад и горячее питание в школах. Также семьям мобилизованных будет оказываться адресная помощь.

Что касается обеспечения и поддержки самих призывников и тех, кто находится на фронте, то по этому вопросу губернатор держит прямую связь с руководством 76-й дивизии. «У нас сформирован перечень мероприятий. Потребности постоянно меняются. Нужны квадрокоптеры, мы их привезли. Сейчас есть необходимость в легкой бронированной технике. Несмотря на то что эту задачу централизованно обеспечивает Минобороны, мы сейчас тоже этим вопросом занимаемся. Есть региональные и внебюджетные средства, есть поддержка федерального центра, помогают также люди и предприятия», — отметил Михаил Ведерников и выразил готовность дальнейшего содействия в помощи личному составу дивизии и мобилизованным гражданам области.

В завершение губернатор дал высокую оценку мероприятиям в рамках боевой подготовки резервистов. «Уверен, вы все вспомнили. Я вам желаю успехов, мы всех вас ждем с победой», — напутствовал бойцов Михаил Ведерников.

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