Названы самые востребованные механизмы поддержки инвесторов в ОЭЗ «Моглино»

18:42, 25 октября 2022, ПАИ

Самые востребованные механизмы поддержки инвестров ОЭЗ «Моглино» в регионе назвала генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская в эфире радио «7 НЕБО» сегодня, 25 октября.

«Самое актуальное — это помочь разобраться во всех правилах, нормативах и требованиях, которые для того или иного вида деятельности есть у нас в регионе, а также к кому по каким вопросам обращаться. Зачастую это сопровождение, когда мы помогаем бизнесу правильно организовать реализацию своего проекта с учётом прохождения всех этапов», — отметила она.

В организации еженедельно проводят минимум 10-12 встреч с инвесторами. По её словам, в этом году в «Моглино» больше всего инвесторов в сфере объектов туристической и промышленной инфраструктуры. При этом реализацию проекта осуществляют в течение полугода.

«Мечта — чтобы инвестор, заходя в регион, только оплачивал реализацию проекта, а другие вопросы, связанные с хождением по кабинетам, мы могли с него снять», — поделилась Наталья Плявинская.

В заключение она отметила, что ОЭЗ «Моглино» — это нужный и важный инструмент для реализации инвестпроектов, так как инвестор может арендовать площадь и быстро запустить проект в реализацию. В данный момент планируется создание площадок также и для малых инвестров.