В Великих Луках подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конкурса «Лидер года – 2022»

18:34, 25 октября 2022, ПАИ

В управлении образования состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в рамках конкурса «Лидер года – 2022», сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Это мероприятие для тех, кто умён, талантлив и амбициозен. Региональный кадровый конкурс «Лидер года» нацелен на выявление перспективных сотрудников среди жителей Псковской области, и не только.

Впервые такой конкурс проходил в 2019 году, тогда набирали людей в правительство региона и подведомственные учреждения. В этот раз конкурс решили немного расширить: помимо трека «Прояви себя», где можно получить оценку компетенций, посмотреть на свой уровень на рынке труда и, возможно, получить кадровые предложения, добавили трек для закрытия вакансий псковских работодателей.

Организаторы собрали топ-50 интересных вакансий с заработной платой 50 тысяч рублей и выше, на которые могут претендовать участники конкурса «Лидер года – 2022».

Сегодня, 25 октября, в управлении образования Великих Лук прошло подписание соглашения о сотрудничестве в рамках конкурса «Лидер года – 2022». На встрече присутствовали врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, заместитель генерального директора по управлению персоналом Великолукского опытного машиностроительного завода Ирина Каланова, заместитель генерального директора Невельского швейного объединения Виталий Сирицо, директор фирмы по разведению бургундских улиток Алексей Корочкин и другие.

«В соглашении прописаны основы нашего взаимодействия с предприятиями: поддержка и помощь, выявление талантливых кадров, предварительный отбор кандидатов на заявленные вакансии, — пояснила Алёна Трунова. — Сейчас идёт приём заявок на сайте «Конкурс.ру», который продлится до 31 октября. А дальше мы уже смотрим по анкете участника, какую траекторию для него выстраивать».

«Лидер года» помогает не только выявить перспективных специалистов, но и помочь им закрепиться в выбранной профессии. Так, в 2019 году на разные позиции было назначено 20 конкурсантов, среди них, например, врио руководителя цифрового развития правительства Псковской области, сотрудники управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области, первый заместитель главы администрации города Пскова.

Представители предприятий отметили, что сотрудничество в рамках конкурса «Лидер года – 2022» даст производственникам существенные преимущества.

«Не все наши вакансии легко закрываются. Нам нужны инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, айтишники, — рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом ВОМЗ Ирина Каланова. — Благодаря этому конкурсу специалисты могут увидеть, как работают предприятия, насколько развита промышленность. Можно пройти собеседование и, возможно, получить хорошее профессиональное развитие».

После официальной церемонии подписания соглашения встреча продолжилась неформальным общением за чашечкой чая. Первый шаг сделан, впереди серия таких мероприятий с другими производствами Псковской области.

Напомним, что в Пскове подобные соглашения уже были подписаны.