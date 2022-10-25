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ВИДЕО В «Луки Парке» семья проникла на закрытое колесо обозрения

«Луки Парк» в Великих Луках. Фото: паблик «Луки Парка»

Вечером 24 октября в объективы камер «Луки Парка» попала семья, которая пыталась прокатиться на колесе обозрения.

«Раскачали кабинку — запустить аттракцион не получилось, но хотя бы посидели. В очередной раз напоминаем, что на территории парка расположено более 50 камер, на которых чётко видны лица всех злоумышленников. Все видеоматериалы мы отправляем в правоохранительные органы», — написали в Telegram-канале «Мы из Великих Лук» со ссылкой на руководство парка.

Кроме того, сотрудники парка призывают великолучан и гостей города бережно относиться к имуществу.

«Мы стараемся создать для всех наших гостей уют и красоту, и очень печально осознавать, что эти труды не ценятся некоторыми горожанами!» — заключили работники парка.

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