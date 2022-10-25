Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза

Диплом и бронзовая медаль выставки. Фото: Telegram

Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза, сообщил в Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Диплом и бронзовую медаль XXIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022» команда администрации района получила на всероссийском совещании в Вологде. Жюри отметило эффективную работу муниципалитета над реализацией проектов развития села в рамках одноимённой госпрограммы. 

«За последние годы благодаря участию района в программе были построены очистные сооружения в Острове и деревне Гороховое Озеро, благоустроены дворы в деревнях Малая Губа и Крюки, установлена детская площадка в Карпово, приобретены большой пассажирский автобус и сборно-разборная сцена. Уверен, жители и сами видят, как район с каждым годом становится более красивым и благоустроенным. И особенно приятно, что работу муниципалитета отметили на федеральном уровне», — рассказал глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

ВИДЕО Губернатор рассказал, как в Псковской области отметят новогодние праздники
25 октября 2022

Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза
25 октября 2022

Бизнес на нервах соседей: москвич разводил крыс в подъезде жилого дома
25 октября 2022

Девятиклассников пригласили в Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа
25 октября 2022

Названы самые востребованные механизмы поддержки инвесторов в ОЭЗ «Моглино»
25 октября 2022

Михаил Ведерников посетил мобилизованных на военном полигоне в Пскове
25 октября 2022

Мультфильм о Мусоргском озвучил дирижёр Губернаторского оркестра в Пскове
25 октября 2022

С сегодняшнего дня в Пскове откроют улицу Кузбасской Дивизии в рабочем режиме

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...