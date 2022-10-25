Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза

21:25, 25 октября 2022, ПАИ

Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза, сообщил в Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Диплом и бронзовую медаль XXIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022» команда администрации района получила на всероссийском совещании в Вологде. Жюри отметило эффективную работу муниципалитета над реализацией проектов развития села в рамках одноимённой госпрограммы.

«За последние годы благодаря участию района в программе были построены очистные сооружения в Острове и деревне Гороховое Озеро, благоустроены дворы в деревнях Малая Губа и Крюки, установлена детская площадка в Карпово, приобретены большой пассажирский автобус и сборно-разборная сцена. Уверен, жители и сами видят, как район с каждым годом становится более красивым и благоустроенным. И особенно приятно, что работу муниципалитета отметили на федеральном уровне», — рассказал глава региона.