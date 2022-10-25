Более 195 млн рублей получит Псковская область на развитие молодёжной политики

22:43, 25 октября 2022, ПАИ

По итогам Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики Псковская область получит более 195 млн рублей. Об этом в Telegram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Средства будут направлены на создание современного функционального пространства областного молодёжного центра, где будут обустроены коворкинг, медиацентр, студия звукозаписи, творческие мастерские, кабинет для работы психологов. Часть средств пойдёт на проведение молодёжных мероприятий.

«Регион по объёму выделенного финансирования занял пятое место среди всех регионов-участников (их было 51) и первое – среди регионов СЗФО. Поздравляю сотрудников управления общественных проектов и молодёжной политики региона и областного центра молодёжи и общественных инициатив с победой. Достойный результат!» — подчеркнул губернатор.