Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Санкт-Петербурге составили списки безопасных районов города при ЧС

Власти Санкт-Петербурга подготовили список наиболее безопасных районов города, в которые можно эвакуировать население в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень районов указан в опубликованном во вторник на официальном портале городской администрации проекте постановления «Об определении безопасных районов Санкт-Петербурга», сообщает ТАСС.

В список вошли три северных и четыре южных района Петербурга, расположенные на удалении от центра. Всего в Санкт-Петербурге 18 административных районов.

«Определить безопасными районами Санкт-Петербурга следующие административные районы: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый», - указано в документе.

Главам районных администраций предписано довести эту информацию до организаций, расположенных на их территории. В проекте документа отмечается, что он подготовлен в соответствии с федеральным законом 1994 года о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и аналогичным городским документом 2005 года, а также правилами проведения эвакуационных мероприятий при возникновении ЧС.

Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, в регионе также формируется единый реестр объектов гражданской обороны, в число которых входят укрытия от ЧС. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

ВИДЕО Губернатор рассказал, как в Псковской области отметят новогодние праздники
25 октября 2022

Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза
25 октября 2022

Бизнес на нервах соседей: москвич разводил крыс в подъезде жилого дома
25 октября 2022

Девятиклассников пригласили в Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа
25 октября 2022

Названы самые востребованные механизмы поддержки инвесторов в ОЭЗ «Моглино»
25 октября 2022

Михаил Ведерников посетил мобилизованных на военном полигоне в Пскове
25 октября 2022

Мультфильм о Мусоргском озвучил дирижёр Губернаторского оркестра в Пскове
25 октября 2022

С сегодняшнего дня в Пскове откроют улицу Кузбасской Дивизии в рабочем режиме

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...