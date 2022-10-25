В Санкт-Петербурге составили списки безопасных районов города при ЧС

23:07, 25 октября 2022, ПАИ

Власти Санкт-Петербурга подготовили список наиболее безопасных районов города, в которые можно эвакуировать население в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень районов указан в опубликованном во вторник на официальном портале городской администрации проекте постановления «Об определении безопасных районов Санкт-Петербурга», сообщает ТАСС.

В список вошли три северных и четыре южных района Петербурга, расположенные на удалении от центра. Всего в Санкт-Петербурге 18 административных районов.

«Определить безопасными районами Санкт-Петербурга следующие административные районы: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый», - указано в документе.

Главам районных администраций предписано довести эту информацию до организаций, расположенных на их территории. В проекте документа отмечается, что он подготовлен в соответствии с федеральным законом 1994 года о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и аналогичным городским документом 2005 года, а также правилами проведения эвакуационных мероприятий при возникновении ЧС.

Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, в регионе также формируется единый реестр объектов гражданской обороны, в число которых входят укрытия от ЧС.