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Общество

Антон Сергеев высказался о ситуации в Херсонской области

Свое мнение о ситуации в Херсонской области высказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире программы «Эксклюзив» на радиостанции «Луки FM».

«Я думаю, что всё будет нормально. Херсон, на мой взгляд, не сдадут, слишком много там сейчас, насколько мне известно, наших военных», - сказал Антон Сергеев.

По его словам, сейчас непростой период, так как Херсонскую область яростно обстреливают, особенно это касается Каховской ГЭС и Берислава. Антон Сергеев назвал правильным предложение о добровольном переезде местных жителей на другой берег Днепра. Это временная мера - пока ситуация не разрешится.

«Вывод какой. Время непростое, бомбят по мирным целям и по ГЭС, но я уверен, что всё будет нормально», - заключил советник псковского губернатора.

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