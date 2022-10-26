Выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» открылась в Пскове

01:00, 26 октября 2022, ПАИ

25 октября в Поганкиных палатах торжественно открылась выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи», на которой представлена часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с музейным кварталом. Об этом сообщили организаторы выставки.

На открытии присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королёва, автор и куратор выставки, старший научный сотрудник исторического отдела Татьяна Ершова, историки и реставраторы, которые занимались изучением клада, художники и дизайнеры, участвовавшие в создании и оформлении выставки, а также друзья и партнёры музея.

«Сегодняшняя выставка, может быть, и небольшая, но очень знаковая и для нас очень важная. Она даёт возможность говорить об очень многих глубинных вещах. Эта коллекция открыла удивительные факты, потому что за всем тем, что вы здесь видите, стоят история великого государства и очень яркие истории отдельных людей. Эта небольшая выставка — начало большого пути», — подчеркнула Светлана Мельникова.

Клад был обнаружен в нескольких ёмкостях: это шесть жестяных банок с монетами и два крупных серебряных сосуда. В составе находки, помимо нумизматического собрания и других предметов коллекционирования, были обнаружены ценные вещи, являющиеся семейными и личными реликвиями людей, спрятавших этот комплекс. Сотрудникам Псковского музея-заповедника удалось не только установить хозяина уникального клада – Александра Семёновича Хвоинского, губернского секретаря, члена Псковского археологического общества, но и разыскать его фотографии, что оказалось совсем не просто.

«Благодаря трудам наших исследователей удалось установить личности тех, кто этот клад сокрыл и сохранил, удалось восстановить их сложную судьбу. А два дня назад у нас появилось изображение братьев Хвоинских, и теперь эта история обрела лица. Мы видим облик этих людей и узнаём множество драматичных фактов из их жизни, которые наполняют эту выставку ещё большей глубиной», — отметила Эльвира Королёва.

Уникальность псковского клада состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю – от самого восхождения до крушения. На выставке представлены монеты чеканки всех представителей династии Романовых, от Михаила Фёдоровича до Николая II. Особое внимание уделено петровской эпохе и денежной реформе Петра I — одному из самых удачных и значительных российских преобразований.

«Найденный клад действительно большой и необычайно разнообразный. В его основе лежит нумизматическая коллекция, однако, помимо этого, в нём было множество других интересных находок. Но самое главное — часть экспонатов действительно, без преувеличения, являются уникальными, представленными в единственном экземпляре», — поделилась Татьяна Ершова.

Отметим, что выставку «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» нельзя назвать конечной точкой в исследовании клада 2016 года. Это полноценный творческий проект, который будет расширяться и углубляться. На сегодняшний день в пространстве выставки представлено лишь 7 % от всех найденных сокровищ. Сотрудникам Псковского музея-заповедника предстоит огромная работа по изучению найденных артефактов и дальнейшему внедрению их в экспозиционно-выставочные пространства.

Выставка открыта для посещения в Поганкиных палатах с 26 октября.

Стоимость: 250 руб./чел. — полный билет, 200 руб./чел. — льготный билет, в т. ч. по «Пушкинской карте».

Телефон для справок: (+7 8112) 66-33-11.