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Общество

Российские ученые разработали нанороботов для выявления болезней

Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали высокочувствительного наноробота из молекул ДНК для обнаружения возбудителей болезней, сообщают «Известия».

Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов. В отличие от ПЦР, предложенный метод не требует использования дорогих реагентов, сложного оборудования и обученного персонала, при этом он не уступает ей в точности. 
Эксперты утверждают, что разработка может быть полезна в клинической практике, однако подчеркивают, что и ПЦР остается эффективной методикой обнаружения инфекций.
В составе робота, который не виден человеческому глазу, 215 нуклеотидов (элементарные структурные единицы ДНК и РНК. — Ред.). Также к нему подсоединены четыре специальных «рычага» — ученые называют их руками. 
Чтобы проанализировать образец на наличие инфекции, нужно добавить в него раствор с этой ДНК-системой, и специальное вещество, способное светиться, позволит визуализировать результат.
Как утверждают разработчики, робот сможет обнаружить вирус, даже если тот будет присутствовать в образцах в малом количестве.
«РНК имеет сложную свернутую структуру, которую трудно раскрутить только с помощью двух «рук». Четыре же «руки», как показали наши эксперименты с выявлением рибонуклеиновых кислот COVID-19, справляются с этой задачей гораздо точнее и быстрее. При этом метод работает при комнатной температуре, без использования дорогих реагентов и оборудования и специально обученного персонала», — объяснил «Известиям» первый автор исследования, аспирант химико-биологического кластера ИТМО Ахмед Эльдиб.
Как рассказали в ИТМО, следующий этап проекта — упаковать разработанный метод в удобную тест-систему для домашнего использования, а также научить ДНК-роботов распознавать не только COVID-19, но и другие вирусы и онкомаркеры.

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