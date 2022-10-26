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Общество

Беженцам из ДНР и ЛНР предложили выдавать жилье

Беженцам из присоединенных к России территорий — ДНР, ЛНР и Запорожской области — предложили предоставлять жилье на условиях социального найма, сообщают «Известия».

Квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также на вторичном, сказано в письме зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой и члена комитета Александра Якубовского вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. С копией документа ознакомились «Известия».

Сейчас жилье в России могут получить только переселенцы из Херсонской области — с помощью жилищных сертификатов. Их можно реализовать на первичном или вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Выкупать жилье предлагается по средней нормативной цене в стране — сейчас это 83,4 тыс. рублей за «квадрат», сказал Александр Якубовский. По такой же стоимости рассчитываются сертификаты для беженцев из Херсонской области, напомнил он.

Сегодняшние цены на жилье позволяют приобрести его в большинстве регионов, отметил Александр Якубовский. Например, в городах-миллионниках на рынке квартир в новостройках стоимость «квадрата» в 83,4 тыс. рублей отвечает уровню в Самаре (78,4 тыс. рублей), Красноярске (82,7 тыс. рублей), Перми (82,9 тыс. рублей), Омске (63,4 тыс. рублей), Волгограде (78,2 тыс. рублей), Челябинске (70,3 тыс. рублей), рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. 

Есть варианты такого жилья в Московской и Ленинградской областях, добавил эксперт.

 

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