Турчак предложил пересмотреть условия оплаты услуг ЖКХ мобилизованными

08:20, 26 октября 2022, ПАИ

Некоторые условия оплаты жилищно-коммунальных услуг необходимо пересмотреть в отношении граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Письмо с инициативой было направлено от лица сенатора Андрея Турчака к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину, сообщает РБК.

«Полагаем, что в отношении мобилизованных граждан целесообразно предусмотреть возможность подачи заявления единовременно и осуществлять перерасчет размера платы за весь период прохождения службы по мобилизации без ограничения сроков и необходимости подачи повторного заявления, учитывая отсутствие такой возможности у данной категории граждан», — говорится в документе.

Сейчас если исполнитель подает заявление о перерасчете размера платы за коммунальные услуги в связи с его временным отсутствием, то по истечении шести месяцев он должен вновь подать заявление о перерасчете за последующий период временного отсутствия.

Турчак предложил, чтобы в заявлении о перерасчете было достаточно указать лишь день начала периода временного отсутствия в связи с мобилизацией. «Для мобилизованных граждан указание в заявлении дня окончания периода временного отсутствия не представляется возможным», — пояснил он.