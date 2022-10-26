Фильм о гдовском «Доме белого аиста» покажут на кинофестивале в Самаре

09:48, 26 октября 2022, ПАИ

Документальный фильм «Марина - аистиная мама» о гдовском «Доме белого аиста» будет участвовать в XV Международном кинофестивале «Соль земли». Об этом сообщил режиссер фильма Сергей Куцевалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Номинация «Здесь и сейчас» - это действительно про Марину Сиденко, про её ежедневную работу по спасению аистов, про её грандиозный проект «Дом белого аиста», к которому нам удалось прикоснуться летом прошлого года», – написал режиссер.

Фильм киностудии «Гранат» «Марина - аистиная мама» будет показан на кинофестивале в Самаре, который пройдет с 21 по 25 ноября.