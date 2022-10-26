Замыкание в удлинителе привело к пожару в Бежаницах

10:00, 26 октября 2022, ПАИ

Два пожара произошло в поселке Бежаницы за прошедшие сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Так, в 5:18 случилось возгорание в переулке Звездный. Сгорела хозяйственная постройка размером 5х6 метров, огнем поврежден кузов автомобиля Lada XRAY 2014 года выпуска. Предположительная причина - нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

А в 15:30 загорелась квартира в многоквартирном жилом доме на улице Советской. В комнате огнем поврежден пол на площади 2 квадратных метра, сгорела кровать, закопчены кухня и прихожая по всей площади. Причина - короткое замыкание в удлинителе.

Кроме того, вчера произошел пожар в квартире в многоэтажке на улице Гастелло в Великих Луках. Выгорела кухня, в прихожей закопчен потолок. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении неустановленного лица.