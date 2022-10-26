Около 18 тысяч тюльпанов украсят Псков весной

09:33, 26 октября 2022, ПАИ

Около 18 тысяч тюльпанов украсят Псков следующей весной. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Луковицы растений сегодня начали высаживать в Детском парке. Закуплено шесть видов этих красивых цветов сорта «Триумф»: красные, розовые, оранжевые, желтые, бордовые и белые.

«Псковичи и туристы уже не первый год любуются клумбами в центре Пскова и даже окрестили наш город Псковской Голландией. Решили продолжить традицию украшения города тюльпанами. Весной посадим и другие цветы», - отметил Борис Елкин.