Состояние псковского автосервиса обсуждают в медиацентре ПАИ
Круглый стол: «Псковский автосервис. Текущая ситуация в обслуживании и ремонте автомобилей» проходит в медиацентре ПАИ 26 октября в рамках еженедельного бизнес-проекта.
Вопросы для обсуждения:
1. Актуальные проблемы в этом сегменте автобизнеса.
2. Перспективы в обеспечении СТО запчастями и оборудованием (включая параллельный импорт), варианты развития сервиса.
3. Особенности работы страховых компаний в сложившихся условиях.
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