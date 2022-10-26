Каждый второй пскович поддерживает переход на сокращенную рабочую неделю

10:28, 26 октября 2022, ПАИ

Идею четырехдневной рабочей недели поддерживает каждый второй пскович (51%), а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 63%, сообщает SuperJob.

Женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины (65% против 54%). Число приверженцев 4-дневки относительно стабильно с июня 2019 года, сокращение их числа наблюдалось лишь в периоды отмены ковидных ограничений в октябре 2020-го (до 40%) и в апреле 2021-го (до 39%).



Двое из трех псковичей (67%) считают, что в случае 4-дневной занятости они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные 5 рабочих дней, тогда как 23% считают это нереальным. Уверенных в своих силах больше всего среди респондентов до 34 лет (76%).

Бизнес не планирует переход на четырехдневную рабочую неделю. Такой график остается экзотикой: четырехдневка введена лишь в 2% компаний Пскова, еще в 3% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму. Обсуждали введение сокращенной рабочей недели и пришли к выводу о ее допустимости 3% работодателей, еще 5% решили, что четырехдневка неприемлема. В период очередного подъема заболеваемости ковидом, в феврале 2021 года, на такой режим переходили 6% компаний, еще в 15% организаций это активно обсуждалось.



На что будут тратить россияне освободившийся день, если четырехдневная рабочая неделя будет введена? 30% проведут его с семьей и детьми, 23% просто отдохнут, 15% займутся повышением квалификации и изучением иностранных языков. Каждый седьмой (16%) найдет на свободный день подработку, а каждый девятый (11%) уделит время домашним делам. Потратят день на хобби 9% опрошенных, на спорт и прогулки — 7%, на личные дела — 6%.