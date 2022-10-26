Mercedes-Benz продаст свой завод и уйдет из России

10:17, 26 октября 2022, ПАИ

Дочерняя компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг рус» продает завод по производству премиальных автомобилей немецкого бренда дилерскому холдингу «Автодом». Соответствующий договор был подписан на прошлой неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Как сообщает издание, информация о сделке подтвердится 26 октября. На покупку активов немецкого производителя претендовал автодилер «Авилон».



Детали договора пока неизвестны, однако, эксперты считают, что в условиях может быть предусмотрен опцион, в рамках которого Mercedes-Benz сможет выкупить часть своих активов в течение определенного времени. По схожей схеме свое производство продали компании Renault и Nissan.



О намерении продать завод в Подмосковье уже сообщалось в конце августа. Месяц назад появилась информация, что Mercedes также планирует продать Московские офисные площадки и сервис. Производство Mercedes в России стартовало в 2019 году. Завод, построенный за два года, обошелся в 15 млрд. рублей и был рассчитан на производство 25-30 тыс. единиц в год. В марте 2022 года компания остановила выпуск и прекратила импорт автомобилей в Россию.

