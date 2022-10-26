Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Mercedes-Benz продаст свой завод и уйдет из России

Дочерняя компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг рус» продает завод по производству премиальных автомобилей немецкого бренда дилерскому холдингу «Автодом». Соответствующий договор был подписан на прошлой неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Как сообщает издание, информация о сделке подтвердится 26 октября. На покупку активов немецкого производителя претендовал автодилер «Авилон».

Детали договора пока неизвестны, однако, эксперты считают, что в условиях может быть предусмотрен опцион, в рамках которого Mercedes-Benz сможет выкупить часть своих активов в течение определенного времени. По схожей схеме свое производство продали компании Renault и Nissan.

О намерении продать завод в Подмосковье уже сообщалось в конце августа. Месяц назад появилась информация, что Mercedes также планирует продать Московские офисные площадки и сервис. Производство Mercedes в России стартовало в 2019 году. Завод, построенный за два года, обошелся в 15 млрд. рублей и был рассчитан на производство 25-30 тыс. единиц в год. В марте 2022 года компания остановила выпуск и прекратила импорт автомобилей в Россию.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 октября 2022

Большую космическую медузу снял пскович в небе над Алтайским краем
26 октября 2022

Фильм о гдовском «Доме белого аиста» покажут на кинофестивале в Самаре
26 октября 2022

Около 18 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
26 октября 2022

В России хотят сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных
26 октября 2022

Турчак предложил пересмотреть условия оплаты услуг ЖКХ мобилизованными
26 октября 2022

Рысёнка обнаружила псковичка в своем дворе
25 октября 2022

ВИДЕО Губернатор рассказал, как в Псковской области отметят новогодние праздники
25 октября 2022

Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...