В ЕР сообщили, что в 2023 году расходы на соцподдержку вырастут

10:51, 26 октября 2022, ПАИ

Расходы на меры соцподдержки в следующем году увеличатся, сообщает сайт партии «Единая Россия». Несмотря на то, что главный финансовый документ страны формируется в непростых условиях, приоритеты «Единой России» остаются неизменными - соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. Оно было посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.

«Все решения, которые мы подготовили, должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы. В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата», - сообщил Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что перед «Единой Россией» стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны.

«Речь идёт об инфраструктурных проектах, восстановлении инфраструктуры, предоставлении господдержки предпринимателям. Прошу руководителей федеральных органов исполнительной власти ускорить работу на новых территориях. Руководители не так давно созданных региональных отделений «Единой России» тоже пусть включаются в эту работу», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Также председатель партии напомнил, что серьёзного внимания требует организация помощи Донбассу, Херсонской и Запорожской областям.

«Это регионы России. На них нужно распространить действие нашего главного предвыборного документа. Для этого в федеральном бюджете требуется предусмотреть необходимое финансирование. Работа по подготовке дополнений к народной программе ведется рабочей группой под руководством Андрея Анатольевича Турчака», - сказал он, подчеркнув, что при реализации народной программы во главу угла ставятся интересы граждан, их безопасность и благополучие.

В свою очередь, секретарь Генсовета Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму.

«Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идёт о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры», - сказал он.

По словам Андрея Турчака, ключевая задача «Единой России» – чтобы продолжением строчек в бюджете стали новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жильё в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Он также отметил, что в народной программе появится новый раздел, а также она будет в целом актуализирована в соответствии с текущей обстановкой.

«На рассмотрении рабочей группы находятся 92 предложения по дополнению программы. В том числе часть предложений, которые касаются поправок в бюджет ко второму чтению. Эта работа будет завершена ко второму чтению, и до 1 декабря мы представим предложения по корректировке народной программы», - сообщил Андрей Турчак.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, все социальные обязательства получили необходимые объёмы финансирования в проекте бюджета на 2023-2025 годы. Это касается реализации как уже действующих мер поддержки, так и новых.

«Маткапитал на первого ребёнка составит 589 тысяч рублей. Предусмотрена индексация пенсий на 4,8%. С учётом внеплановой индексации общий размер страховой пенсии по старости превысит 21 тысячу рублей. Проиндексированы все необходимые пособия», - рассказал министр.

Также будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14 275 рублей. Предусмотрено и увеличении МРОТ – он составит 16 242 рубля. Это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 миллиона работников.

«Правительство подготовило предложения по установлению универсального ежемесячного пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. На поддержку нуждающихся семей с детьми будет направлено более 3,5 триллиона рублей. Расширяется программа по поддержке и долговременному уходу за гражданами пожилого возраста», - подчеркнул Антон Силуанов.

Говоря о финансировании народной программы «Единой России» в проекте бюджета, координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Госдумы Андрей Макаров отметил, что это один из приоритетов документа.

«На её [народной программы. – Прим. ред.] реализацию в 2023 году предусмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах – по 3 триллиона», - напомнил он.

Отдельно в бюджете предусмотрены средства на обеспечение обороноспособности и безопасности, в том числе - социальных гарантий военным.

«Здесь и социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и главное – их семьям сегодня. Все средства заложены», - подчеркнул Андрей Макаров.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить также формированию технологического суверенитета, выделив в бюджете на это необходимые средства.

«Мы прошли все государственные программы по всем видам промышленности, по вопросам строительства, здравоохранения, социальным и так далее, все эти вопросы, эти средства в проект бюджета на сегодняшний день заложены», - сообщил Андрей Макаров.

Он отдельно отметил, что проект федерального бюджета на 2023-2025 годы стал лучшим, который можно было сформировать в текущей ситуации. Ко второму чтению в нём будут доработаны вопросы выделения средств на благоустройство территорий Дальнего Востока в соответствии с поручениями президента, поддержки села, здравоохранения и другие.

По итогам заседания программной комиссии «Единой России» оформлено поручение фракции партии в Госдуме о консолидированной поддержке проекта бюджета на 2023-2025 годы в ходе его первого чтения, которое состоится 26 октября.

«В настоящее время ведется работа над проектом регионального бюджета на 2023 и плановый период 2024–2025 годов. Приоритетное направление главного финансового документа – социальное обеспечение жителей региона и исполнение всех направлений, вошедших в народную программу партии «Единая Россия», - подчеркнул вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. - Стоит отметить, что ежегодно увеличивается дорожный фонд, выделяется значительное финансирование на реализацию программ в сфере здравоохранения, культуры, образования. В частности, проводятся капитальные ремонты школ по программе, инициированной партией, строится новая школа на тысячу мест на улице Юности. Благодаря работе правительства области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым привлекаются дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию национальных проектов для развития нашего региона».