На концерте в Гдове Губернаторский симфонический оркестр исполнит саундтреки из фильмов
30 октября в 15:00 в Центре досуга и культуры в Гдове состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. На концерте прозвучат саундтреки из известных кинофильмов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Программа концерта:
1. А. Петров. Гусарский марш из к/ф «О бедном гусаре...»
2. А. Петров. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»
3. В. Зубков. Мелодия из к/ф «Цыган»
4. Е. Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
5. Э. Артемьев. «Три товарища» из к/ф «Свой среди чужих…»
6. И. Дунаевский. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»
7. И. Дунаевский. Бега из к/ф «Кубанские казаки»
8. И. Дунаевский. Полька из к/ф «Кубанские казаки»
9. Э. Морриконе. Gabriel`s oboe из к/ф «Миссия»
10. Н. Рота «Прощальный вальс» из к/ф «Леопард»
11. Н. Рота. Тема из к/ф «Крёстный отец»
12. Ф. Лоу. «Моя прекрасная леди»
13. Дж. Гершвин. «Пусть грянет оркестр»
14. Г. Манчини. «Лунная река» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
15. Эндрю Ллойд Вебер. Memory из мюзикла «Кошки».
Билеты можно приобрести онлайн или в кассе Центра досуга и культуры в Гдове. Билеты доступны по «Пушкинской карте».
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