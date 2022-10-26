В Псковской области возбудили дело о неуплате таможенных платежей за ввоз тягачей

11:05, 26 октября 2022, ПАИ

Псковская таможня выявила неуплату таможенных платежей за ввезенные грузовые транспортные средства в размере 10 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

В течение 2022 года через пункты пропуска МАПП «Бурачки» и МАПП «Убылинка» на российско-латвийской границе иностранец шесть раз въезжал в Россию за рулем разных тягачей различных марок и годов выпуска. Все они принадлежали физическим лицам из Польши. При оформлении транзитных деклараций на транспортные средства водитель заявлял цель ввоза: «для обратного вывоза различных прицепов».

Установлено, что гражданин Молдовы выезжал из России в страны Евросоюза через несколько дней после помещения транспортных средств международной перевозки под процедуру временного ввоза. А все тягачи и прицеп были доставлены в Москву и не покидали территорию РФ.

«Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за временно ввезенные на таможенную территорию Евразийского экономического союза, но не вывезенные в установленные таможенным органом сроки тягачи и прицеп, составляет более 10 млн рублей. Таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РФ», - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.