Концентрация нефтепродуктов в Шелони превышена в 162 раза

10:58, 26 октября 2022, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура проверила сообщения в СМИ и соцсетях о гибели рыбы в реке Шелонь вблизи СНТ «Медик» в Порховском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Оказалось, что в районе выпуска сточных вод с очистных сооружений на территории Порхова вода в акватории реки мутная, бежевого цвета, присутствует сильный запах канализации. В акватории и в границах береговой полосы водного объекта мертвой рыбы не обнаружено.

При этом установлено превышение концентраций загрязняющих веществ по 17 показателям, в том числе по нефтепродуктам и фенолам – в 162 раза, по взвешенным веществам – в 17 раз. В адрес директора муниципального предприятия «Водоканал» внесено представление. По факту нарушения требований к охране водных объектов вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ.