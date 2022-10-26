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Происшествия

Концентрация нефтепродуктов в Шелони превышена в 162 раза

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура проверила сообщения в СМИ и соцсетях о гибели рыбы в реке Шелонь вблизи СНТ «Медик» в Порховском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Оказалось, что в районе выпуска сточных вод с очистных сооружений на территории Порхова вода в акватории реки мутная, бежевого цвета, присутствует сильный запах канализации. В акватории и в границах береговой полосы водного объекта мертвой рыбы не обнаружено.

При этом установлено превышение концентраций загрязняющих веществ по 17 показателям, в том числе по нефтепродуктам и фенолам – в 162 раза, по взвешенным веществам – в 17 раз. В адрес директора муниципального предприятия «Водоканал» внесено представление. По факту нарушения требований к охране водных объектов вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. 

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