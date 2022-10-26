Более 800 тысяч рублей перевели мошенникам псковичи за два дня

14:01, 26 октября 2022, ПАИ

Более 800 тысяч рублей перевели на счета мошенников несколько жителей Псковской области в период с 24 по 25 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 октября великолучанке 1954 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств с ее банковского счета настоятельно рекомендовал собеседнице срочно перевести деньги на «безопасный счет».

Горожанка первоначально поддалась на ухищрение незнакомца, оформила в банке кредит и через банкомат перевела на указанные ей номера 60 тысяч рублей. Между тем мошенник сообщил женщине, что этой суммы якобы недостаточно. Однако великолучанка уже поняла, что имеет дело с мошенниками, и прекратила все контакты со звонившим.

О случившемся она сообщила в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Также жертвами злоумышленников стали жители Пскова и Новосокольнического района.