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Общество

Псковичка предложила Минпросвещения создать институт наставничества для классных руководителей

Учительница русского языка и литературы школы №1 Великих Лук Татьяна Рассолова предложила министру просвещения Сергею Кравцову создать институт наставничества для классных руководителей. Со своей инициативой педагог выступила на Всероссийском форуме классных руководителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

«Мой вопрос касался наставничества в классном руководстве, - рассказала Татьяна Рассолова. - У нас в стране не существует института наставничества по классному руководству на базе педвузов, а если и есть в отдельных учебных заведениях, то мы об этом не знаем. Мой педагогический стаж – больше тридцати лет, у меня достаточно опыта, чтобы им поделиться. На базе сообщества ФКР мы начали реализовывать проект по наставничеству, но, мне кажется, нашему проекту не хватает методологической базы».

Она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой курировать этот вопрос. Сергей Кравцов отметил, что это актуальная тема и на базе научно-образовательного центра «Машук» в Пятигорске можно создать такое учреждение.

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