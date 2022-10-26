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Общество

Застройщик озвучил три главных преимущества нового жилого комплекса в Пскове

Специализированный застройщик «Монолит» назвал преимущества нового проекта ЖК «Завеличенский бульвар» в Пскове. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель проекта Олег Брячак, главными плюсами жилого комплекса станут парковочное место для каждой квартиры, собственная котельная и наличие современной системы видеонаблюдения.

Такое преимущество, как свободное парковочное место, большая редкость в современных жилых комплексах. В рамках проекта предусмотрено достаточное количество машино-мест, вынесенных за пределы дворовой территории. При этом двор остается местом для отдыха детей и взрослых, поскольку при планировании квартала использовалась концепция «двор без машин».

В целях обеспечения безопасности жильцов и сохранения их имущества в новом жилом комплексе будет установлена система видеонаблюдения. Установка камер позволит осуществлять контроль за дворовой территорией, входом в подъезды и парковкой. Доступ к этим камерам можно будет получить каждому жильцу.

«Повышенное внимание уделяется безопасности граждан и комфорту их проживания. Люди, особенно последнее время, сталкиваются со множеством стрессов. Хочется, чтобы человек, приезжая к себе домой, без проблем припарковал машину и, не испачкав обувь, дошел до подъезда. Благоустройство сделано на уровне - никаких луж, брусчатка и асфальт. Также, отпуская ребенка на улицу, не нужно беспокоиться о его безопасности — никаких машин во дворе нет», - рассказал Олег Брячак.

Еще один плюс нового ЖК - собственная котельная. Наличие автономного отопления - это не только снижение стоимости коммунальных услуг. По статистике, автономные котельные снижают ресурсозатраты на 45% по сравнению с централизованными открытыми системами. В связи с тем, что источник теплоснабжения находится недалеко, сокращаются теплопотери, время подачи тепла в жилые дома. Жильцы могут самостоятельно регулировать подачу тепла в свои квартиры, а также отключать отопление на время отпуска, тем самым экономя свои расходы. «Наличие собственной котельной позволяет не зависеть от отопительного сезона, от теплосетей, которые могут задерживать подачу тепла. В новом квартале в домах таких проблем не будет», - пообещал руководитель проекта.

Телефон для справок 8 (8112) 610-111.

Застройщик проекта - ООО «СЗ «Тетра» Псковская область, город Псков, улица Максима Горького, дом 1, офис 1004.  ОГРН 1166027060803. Декларация на сайте наш.дом.рф.

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