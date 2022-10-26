В России планируют объединить внутренние и внешние авиарейсы

12:40, 26 октября 2022, ПАИ

Российские авиакомпании и туроператоры прорабатывают вопрос об объединеним полетов по России и за рубеж в одном турпакете. Об этом сообщает Росавиация.

«Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете», — говорится в сообщении.

Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на ведомство, это позволит предоставить дополнительные услуги туристам и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России.