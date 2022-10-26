Пешеход попал под колеса автомобиля в Великих Луках

12:54, 26 октября 2022, ПАИ

ДТП с пострадавшим произошло у дома №11 на улице Автомобильной в Великих Луках 25 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Дорожная авария случилась в 7:42. 45-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva допустил наезд на 55-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадавший госпитализирован в медучреждение.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.