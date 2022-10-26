Нестандартные хлебобулочные изделия нашли в Псковской области

13:38, 26 октября 2022, ПАИ

Около тысячи проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий исследовал Роспотребнадзор в Псковской области за девять месяцев 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

По микробиологическим показателям исследовали 664 пробы, по физико-химическим и санитарно-гигиеническим – 270 проб, ГМО – 41 пробу. Несоответствие по физико-химическим показателям выявлено в 4,3 % исследованных проб, по микробиологическим показателям – в 4,9 %. ГМО, радиоактивных веществ, солей тяжелых металлов, микотоксинов не обнаружено.

«По всей выявленной нестандартной продукции специалистами применялись меры административного воздействия. По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации 3 партии хлебобулочных кондитерских изделий объемом 2 кг», – говорится в сообщении.

Псковский Роспотребнадзор рекомендует населению при выборе изделий обязательно обращать внимание на сроки годности продукции, условия ее хранения, а также помнить, что по истечении срока годности употреблять продукцию уже нельзя, поскольку это может нанести вред здоровью.