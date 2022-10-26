Освобождение от транспортного налога мобилизованных псковичей обсудили депутаты

13:14, 26 октября 2022, ПАИ

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике накануне очередной сессии собрались на заседание, чтобы рассмотреть профильные вопросы. До обсуждения пленарной повестки депутаты заслушали итоги выполнения решений согласительной комиссии, утверждённых постановлением Собрания вместе с областным бюджетом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вице-губернатор, председатель правительственного комитета по финансам Татьяна Баринова сообщила, что в 2022 году возникло множество непредусмотренных расходов, для бесперебойного финансирования которых «скрупулёзно изыскиваются бюджетные средства». В связи с этим, по словам вице-губернатора, выполнение ряда наказов пришлось перенести на следующий год. Так, пока нет возможности приступить к строительству пожарного поста в деревне Лавры Печорского района.

«Этот населённый пункт находится на приграничной территории, рядом страны НАТО, - напомнил Александр Братчиков. - С учётом существующей ситуации, я думаю, строительство пожарного поста в этой местности – важный и актуальный вопрос». Вице-спикер Виктор Остренко также обратил внимание, что рядом расположены два социальных учреждения, где находятся маломобильные граждане. Депутаты оставили вопрос на контроле.

Проблему обеспечения квартирами детей-сирот ожидаемо не удалось закрыть за один год – региональная очередь составляет 2,5 тысячи человек. В текущем году за счёт средств федерального бюджета куплено 64 квартиры – на 8 квартир больше, чем было запланировано. Органы местного самоуправления приобрели 41 квартиру за областные деньги, до конца года эта цифра увеличится.

Александр Братчиков поинтересовался, в какой стадии находится строительство пяти многоквартирных домов в Пскове, где запроектированы квартиры для детей-сирот. По словам председателя правительственного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, это «вопрос следующего года». Депутаты не снимают с контроля ситуацию по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

Рекомендацию согласительной комиссии по привлечению дополнительных средств в региональное ЖКХ исполнительная власть выполнила с убедительным результатом – привлечено более миллиарда рублей. Речь идёт о федеральных субсидиях на строительство станции умягчения воды из подземного водозабора в Пскове, займе на создание объектов коммунальной инфраструктуры в Куньинсокм районе, возможности федерального финансирования реконструкции очистных сооружений в Гдове и других проектах.

Александр Братчиков поблагодарил правительство и лично губернатора за проделанную работу.

Поручение об организации продажи лекарств через фельдшерско-акушерские пункты находится в процессе реализации. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов сообщил, что все ФАПы области получили лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, в 36 из них закуплено необходимое оборудование. «Есть трудности в организации розничной торговли, - признал специалист. – Для формирования определённого ассортимента лекарств нужны дополнительные средства. Если покупать не у оптовых поставщиков, то происходит существенная наценка и лекарственные препараты в ФАПах будут стоить дороже, чем в городских аптеках».

Депутаты еще раз обратили внимание на необходимость обеспечить сельским жителям доступность к жизненно важным лекарствам и оставили вопрос на контроле.

Далее депутаты перешли к рассмотрению сессионных вопросов.

Председатель правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев представил законопроект о нововведениях в системе налогообложения. Жители области, призванные на военную службу по мобилизации, освобождаются от уплаты транспортного налога на два года. Для лицензированных IT-компаний вводится пониженная ставка по упрощённой системе налогообложения. Кроме того, для отдельных видов экономической деятельности отменены пониженные налоговые ставки, взамен которых введены новые налоговые льготы. «Проценты считали так, чтобы не ухудшить положение налогоплательщиков», – подчеркнул специалист.

Александр Братчиков попросил разъяснить механизм реализации налоговой льготы для мобилизованных граждан: «Каким образом будет возвращаться транспортный налог за 2021 год, если он уже был уплачен?»

По словам представителя налоговой службы Татьяны Волковой, в этом случае по заявлению гражданина будет сделан перерасчёт и деньги вернутся на его счёт.

У Александра Братчикова возник вопрос в отношении заявительного порядка предоставления льготы для мобилизованных граждан. Специалист налоговой службы пояснила, что заявление необходимо только при перерасчёте. «Сведения о мобилизованных гражданах мы получим в порядке межведомственного обмена, и освобождение от транспортного налога будет происходить в беззаявительном порядке», - заверила Татьяна Волкова. Данные по супругам мобилизованных граждан, которые решат воспользоваться этой налоговой льготой, налоговики надеются получать через военкоматы.

Члены комитета поддержали законопроект с рекомендацией принять в двух чтениях.

Законодательная инициатива об установлении для населения льготного тарифа по обращению с ТКО также получила одобрение депутатов. Законопроект также предусматривает субсидирование выпадающих доходов компаниям, оказывающим эти услуги. Александр Братчиков попросил озвучить прогнозную цифру выпадающих доходов бюджета в следующем году. По словам председателя правительственного комитета по тарифам и энергетике Елены Пилипенко, компенсация региональному оператору составит порядка 60 млн рублей.

На заседании комитета депутаты также рассмотрели изменения параметров нескольких государственных программ и законодательные инициативы депутатов из других регионов. Члены бюджетного комитета согласились с предложением севастопольцев о возможности реконструировать за счёт федеральных средств не только здания школ, но и пришкольные постройки. Также поддержали обращение Ленинградской области к премьер-министру – депутаты просят предусмотреть дополнительные меры по предотвращению мошенничества при выдаче микрозаймов гражданам без их личного присутствия.