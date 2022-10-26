Сказки об обитателях болот напишут псковичи

14:10, 26 октября 2022, ПАИ

Полистовский заповедник организует конкурс для учащихся 5-8 классов «Сказки Полистовья». Школьникам предлагается написать сказку об обитателях живой природы Псковской области и нарисовать к ней иллюстрации. Информация о конкурсе размещена в группе Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Конкурсная работа должна быть не более двух листов формата А4 или четырех тетрадных листов, а рисунок должен быть нарисован только с помощью цветных карандашей. Допускается как печатный вариант сказки, так и рукописный. Все работы принимаются до 12 декабря.

Оценивать их будут по четырем основным критериям: аккуратность, мастерство исполнения, соответствие тематике и требованиям конкурса.

По итогам конкурса каждый участник получит сертификат. За первые три призовых места вручат грамоты и памятные подарки от Полистовского заповедника. Самые оригинальные работы будут опубликованы в детском журнале Полистовского заповедника, который выйдет в 2023 году.