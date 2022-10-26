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Общество

В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 75 человек

Ещё 37 жителей Псковской области заразилось коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии подтверждено 124 997 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 723 человек. За минувшие сутки вылечилось от коронавируса 75 человек.

Всего в Псковской области с начала пандемии умерли 1 933 человека.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков - 40867/14
Великие Луки - 18182/1
Бежаницкий район - 1602/2
Великолукский район - 2843/0
Гдовский район - 2242/6
Дедовичский район - 3076/0
Дновский район - 1017/0
Красногородский район - 1127/0
Куньинский район - 1063/1
Локнянский район - 1206/0
Невельский район - 5625/0
Новоржевский район - 1343/0
Новосокольнический район - 3303/3
Опочецкий район - 3827/2
Островский район - 6083/2
Палкинский район - 1261/0
Печорский район - 2956/0
Плюсский район - 1964/0
Порховский район - 4544/3
Псковский район - 9691/1
Пустошкинский район - 1574/0
Пушкиногорский район - 1789/0
Пыталовский район - 1921/0
Себежский район - 2988/2
Струго-Красненский район - 2112/0
Усвятский район - 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.

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