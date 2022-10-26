В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 75 человек

13:48, 26 октября 2022, ПАИ

Ещё 37 жителей Псковской области заразилось коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии подтверждено 124 997 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 723 человек. За минувшие сутки вылечилось от коронавируса 75 человек.

Всего в Псковской области с начала пандемии умерли 1 933 человека.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков - 40867/14

Великие Луки - 18182/1

Бежаницкий район - 1602/2

Великолукский район - 2843/0

Гдовский район - 2242/6

Дедовичский район - 3076/0

Дновский район - 1017/0

Красногородский район - 1127/0

Куньинский район - 1063/1

Локнянский район - 1206/0

Невельский район - 5625/0

Новоржевский район - 1343/0

Новосокольнический район - 3303/3

Опочецкий район - 3827/2

Островский район - 6083/2

Палкинский район - 1261/0

Печорский район - 2956/0

Плюсский район - 1964/0

Порховский район - 4544/3

Псковский район - 9691/1

Пустошкинский район - 1574/0

Пушкиногорский район - 1789/0

Пыталовский район - 1921/0

Себежский район - 2988/2

Струго-Красненский район - 2112/0

Усвятский район - 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.