Новые объекты появятся за кольцевым пересечением Кузбасской Дивизии и Западной

14:05, 26 октября 2022, ПАИ

Автомойку и магазин строят за новым кольцом на перекрестке улиц Кузбасской Дивизии и Западной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

В официальных документах значится объект, предназначенный для продажи товаров. Общая площадь - 1394,8 квадратного метра, 2 этажа, торговая площадь - 185 квадратных метров.

Торговые помещения предназначены для выдачи товара и обслуживания небольшого количества посетителей, а складские - для хранения большого количества товаров.

Напомним, что улицу Кузбасской Дивизии после реконструкции открыли в рабочем режиме.