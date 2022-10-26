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Мать шестерых детей из Пскова рассказала о муже-добровольце в зоне СВО

Мать шестерых детей из Пскова рассказала о муже-добровольце, который отправился в зону проведения специальной военной операции. Женщина пришла в Центр поддержки семей мобилизованных сегодня, 26 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Инги, 25 сентября мужчине пришла повестка, однако уже 27 сентября его как многодетного отца вернули домой. «Но мой муж сам 3 октября отправился добровольцем на спецоперацию. У него такая патриотическая позиция. С самого начала, с февраля, он говорил, что готов ехать в случае чего, - поделилась псковичка. - Он сказал, что не будет прятаться за жену и детей».

Женщина рассказала, что мужа рассчитали на работе, но возник ещё вопрос об оплате «неосвоенного» отпуска. «Поэтому я решила обратиться в Центр помощи семьям мобилизованных. Здесь мне объяснили, что если не отгулял отпуск более 28 дней, то компенсация положена, а это как раз наш случай: муж не отдыхал два года. Теперь на работе взяли необходимые реквизиты, будем ждать компенсацию», - отметила Инга.

Другим псковичкам, которые находятся в похожей ситуации, Инга посоветовала стараться не плакать во время разговоров с мужьями. «Им и так там тяжело. Надо поддерживать и не показывать свои переживания», - добавила женщина.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости Сергей Логачёв, который консультировал псковичку, уточнил, что по его профилю в центр обратились уже 15 человек. Как правило, их вопросы связаны с незаконным увольнением мобилизованных. «Никого увольнять не должны. Мы оперативно связывались с работодателем и объясняли этот момент», - сказал Сергей Логачёв.

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