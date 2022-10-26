Водный путь из Гдова в Самолву может появиться к 700-летию города

14:49, 26 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросам подготовки к празднованию 700-летия Гдова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова доложила, что уже сформирован список из более 40 подготовительных и праздничных мероприятий. Предварительно по каждому из них определен возможный источник финансирования, но есть несколько проектов в сферах транспорта, благоустройства и капитального ремонта, которые требуют дополнительной проработки.

В рамках выступлений руководители профильных региональных комитетов представили свои предложения. Планируется привести в порядок несколько домов на центральных улицах города — капитальные работы затронут фасады и кровли зданий. Также планируется отремонтировать основные улицы райцентра.

В сфере транспорта предложено организовать водный маршрут из Гдова в Самолву. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству области проработал предварительный проект по обустройству причалов, закупке катера и дноуглублению. Главе муниципалитета Алексею Васильеву губернатор Михаил Ведерников поручил на месте определить удобные места для размещения инфраструктуры.

Кроме того, в городе планируется организовать туристическую навигацию, открыть муниципальный центр поддержки добровольчества, провести массовые экологические акции в рамках проекта «Зеленая область».

К юбилейной дате также может начаться процесс сохранения и консервации Гдовской крепости.

В части организации праздничных и просветительских мероприятий губернатор предложил отработать вопросы финансирования за счет привлечения грантовых средств. По капиталоемким проектам Михаил Ведерников поручил сформировать пакет документов, он будет направлен на федеральный уровень с ходатайством об оказании дополнительной финансовой поддержки.