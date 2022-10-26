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Экономика

РСХБ запустил новый тарифный план без абонентской платы

Россельхозбанк запустил новый тарифный план для активного бизнеса «Все просто!», который предусматривает предоставление клиентам набора наиболее востребованных банковских услуг в формате выгодного пакетного предложения без абонентской платы. В рамках тарифного плана не взимается комиссия за открытие и обслуживание счета, бесплатно осуществляются внутрибанковские и внешние переводы средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через интернет-банк.

«Представители малого, среднего и микробизнеса всегда много взаимодействуют с партнерами: от закупки исходных материалов до оформления сервиса доставки. Интенсивность таких контактов у разных компаний разная. Наш новый тарифный план определенно заинтересует тех, у кого сезонный бизнес или кто начинает активное развитие своего дела. Хотел бы отметить важное преимущество данного тарифного плана — если нет движений по расчетному счету, то комиссия за обслуживание счета не взимается. Мы заботимся о малом бизнесе и стараемся максимально учесть все потребности наших клиентов и предоставить возможность выгодного и комплексного обслуживания в нашем банке», — отметил и. о. директора департамента транзакционного бизнеса и цифровых каналов продаж МСБ и микробизнеса Россельхозбанка Валерий Талалаев.

Кроме того, в рамках тарифного плана «Все просто!» предлагаются бесплатные лимиты на снятие наличных денежных средств и переводы на счета физических лиц до 300 тысяч рублей в месяц. Клиент может оформить бизнес-карту, плата за обслуживание которой в течение первого года не взимается. Без комиссии также осуществляется обслуживание в рамках зарплатного проекта, а именно обслуживание карт, оформленных работникам клиента, и зачисление денежных средств на счета работников.

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